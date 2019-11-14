مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والجامعة الألمانية

وطنا اليوم-عمان:وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال التدريب لمدة سنة قابلة للتجديد، مع الجامعة الألمانية الأردنية.

مدير عام المؤسسة حازم رحاحلة، قال، إن المذكرة تأتي استكمالاً لمذكرة سابقة مع الجامعة بعد وضع خطة عمل للمباشرة في تنفيذ برنامج تدريبي خاص يستهدف الأفراد والمتعاملين مع مؤسسة الضمان في الشركات والمؤسسات.

"يهدف التدريب إلى نشر الوعي والمعرفة في الضمان الاجتماعي ودوره المجتمعي، والتعريف بقانون الضمان وتطبيقاته في الشركات ومؤسسات الأعمال، قبل أن يحصل المتدربون على شهادة ضابط ارتباط ضمان معتمد تصدرها الجامعة"، وفق الرحاحلة.

وقالت رئيسة الجامعة الألمانية منار فيا، إن الشراكة مع مؤسسة الضمان "ستوفر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في تقديم برامج تدريبية متخصصة لضباط ارتباط الشركات والمؤسسات، كما ستشكل حلقة وصل بين الجانبين".

وبين عميد كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في الجامعة مأمون عكروش، أن الجامعة ستقدم بدورها الخدمات اللوجستية للمشاركين في الدورات التدريبية، وإصدار الشهادات للمشتركين المحققين لمتطلبات النجاح، إضافة إلى توفير التسهيلات الممكنة لغاية تطوير العلاقات المهنية والعلمية والاستشارية المشتركة.















