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آداب فيلادلفيا يحتفل بالمولد النبوي الشريف
وطنا اليوم-عمان:احتفل طلبة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا بالمولد النبوي الشريف، وذلك بتوزيع هدايا رمزية وحلويات على أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في كلية الآداب والفنون وتأتي هذه المبادرة الطلابية تأكيداً على آداب ديننا الحنيف واحتفاء بمكارم أخلاق نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم" انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق". ويعكس قسم الإرشاد النفسي في الجامعة مكارم الأخلاق، والتي تتمثل بأخلاقيات المهنة ومنها، التقدير الإيجابي، والتقبل غير المشروط، والتعاطف، والاستماع الفعال والاحترام، والدفء وغيرها من الاخلاق التي دعت إليها الأديان السماوية.
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