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مجلة عمان الاهلية "البلقاء للبحوث والدراسات" معتمدة للنشر في الجامعة الأردنية
وطنا اليوم- قرر مجلس البحث العلمي في الجامعة الأردنية تحت رقم (١٣/ ٢٠١٩) بتاريخ ٢٨- ١٠ - ٢٠١٩ باعتماد مجلة البلقاء للبحوث والدراسات والصادرة عن عمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية كمجلة معتمدة للنشر في الجامعة الأردنية.
ويأتي هذا الإنجاز لمجلة البلقاء للبحوث والدراسات ليتوج المساعي الحثيثة لعمادة البحث العلمي بالجامعة للارتقاء بمستوى المجلة واعتمادها بالتصنيفات وقواعد البيانات المحلية والإقليمية والعالمية المرموقة والمعتمدة لمجلات النشر العلمي الرصين وذلك بدعم من إدارة الجامعة متمثلة برئيس الجامعة أ.د. ساري حمدان وإدارة الجامعة العليا متمثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني.
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