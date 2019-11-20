مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية وشركة الحوسبة الصحية

وطنا اليوم-وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية ممثلة بذراعها التعليمي "أكاديمية حكيم" وقد وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعن شركة الحوسبة الصحية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فراس كمال ، بحضور عميد كلية التمريض في الجامعة د . امل الداغستاني واعضاء من وفد الشركة .

وتهدف المذكرة إلى تنمية مهارات المعلوماتية الصحية لدى الطلبة المنتسبين لكلية التمريض وتدريبهم على المعلوماتية الصحية وآلية عمل برنامج حكيم مما سيساهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في القطاع الصحي ورفع كفاءة العاملين في مختلف المنشآت الصحية مما يدعم رؤية الجامعة و الشركة في رفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة من خلال التكنولوجيا.

وأكد الطرفان على أهمية هذه المذكرة والاستعداد التام لتبادل الخبرات، وتقديم ما يخدم كلا الطرفين في دعم قطاعي الصحة والتكنولوجيا في المملكة.