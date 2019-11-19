الرئيسية | شباب و جامعات تجديد اتفاقية الارتباط الأكاديمي بين جامعة عمان الأهلية وكلية الزهراء العُمانية

وطنا اليوم-استقبل أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية في مكتبه الثلاثاء 19-11-2019 وفداً من كلية الزهراء للبنات في سلطنة عُمان الشقيق مكوناً من أ. حسين آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة الكلية ود. أحمد الشنفري عضو مجلس الإدارة ، حيث تم التوقيع على تجديد اتفاقية الارتباط الاكاديمي بين الكلية والجامعة، بحيث تتابع الجامعة الأداء الأكاديمي للكلية وتقويمه، الى جانب تزويد الكلية بالخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير وتقديم الخدمات الإلكترونية، والمصادقة على الشهادات الصادرة عن الكلية لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

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