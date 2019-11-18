اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عمان الاهلية ومعهد الخرسانة الامريكي

وطنا اليوم-استقبل الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية يوم 18-11-2019 الدكتور راندال بوستن رئيس معهد الخرسانة الأمريكي والوفد المرافق بحضور نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ميشيل سويدان والاستاذ الدكتور بسام محاسنة عميد كلية الهندسة في الجامعة .حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمعهد للتعاون المشترك في مجال الابحاث الهندسية والمؤتمرات العالمية .

وقد قام الوفد الضيف بزيارة مختبرات كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية بحضور رئيس القسم الدكتور عمرغزاوي واجتمع الوفد مع عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ومع طلاب القسم الذين قاموا بالتسجيل كأعضاء في المعهد فيما يخص الطلبة.

كما قام الوفد الضيف بزيارة الى مجمع الارينا في الجامعة وابدى اعجابه بتجهيزاته ومحتوياته ، فيما تم التباحث بامكانية عقد المؤتمرالقادم للمعهد في جامعة عمان الاهلية