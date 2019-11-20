الرئيسية | شباب و جامعات صيدلة فيلادلفيا تنظم مسابقة خيرية لدعم الطالب

وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا وكلية الصيدلة تحديداً بأهمية التعاون والشعور بالمسؤولية تجاه الجامعة والمجتمع والوطن، نظمت لجنة خدمة المجتمع والنشاطات اللامنهجية والاجتماعية في كلية الصيدلة،مسابقة الكيك الخيرية وهو نشاط خيري على شكل مسابقة ترفيهية رصد ريعها لدعم صندوق الطالب المحتاج ، بإشراف الدكتور محمد بيان/ مقرر اللجنة. حيث شارك فيها عدد من طلبة وموظفي الكلية الذين قاموا بتقديم كيك من صنعهم الشخصي إلى لجنة التحكيم المكونة من دكتورة عبير شنودة، دكتور بالاكومار شاندراسيكاران والطالبة لجين ابو زعرور. وكان قد تم توزيع الحلوى المقدمة من المشاركين إلى أسرة الكلية من موظفين وطلبة مقابل مبالغ رمزية رصدت لدعم صندوق الطالب المحتاج. وقد فازت الطالبة ديمة خالد الجعبري بالمركز الأول لتحصل على كأس المسابقة الرمزي. وفي النهاية شكرت اللجنة المتسابقين وكل من ساهم في دعم هذا النشاط كما أثنت على دور الجامعة في دعم مثل هذه الأنشطة تعزيزاً لمبادئ التعاون والولاء وتقديم يد العون لطلبتها، ما يعكس تميز الجامعة بأنشطتها النوعية لخدمة المجتمع والارتقاء به.

















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