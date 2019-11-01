الطلبة العمانيين في جامعة البترا يحتفلون بعيدهم الوطني التاسع والأربعين لبلدهم

وطنا اليوم-عمان:احتفل الطلبة العمانيون الدارسون بجامعة البترا بالعيد الوطني التاسع والأربعين لبلادهم، كما قدم رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا التهاني بمناسبة العيد الوطني للسلطنة مثنيًا على الطلبة العمانيين وحسن تمثيلهم لبلادهم، وأهدى الطلبة إلى المولا صورة ثنائية تجمع الملك عبد الله الثاني مع السلطان قابوس بن سعيد كرمز للعلاقات الأخوية التي تربط سلطنة عُمان بالأردن وتعبر عن قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وتضمن الاحتفال الذي نظمه الطلبة العمانيون بالتنسيق مع قسم العلوم التربوية بكلية الآداب والعلوم معرضًا لصور وأعلام السلطنة ومأكولات شعبية حضره عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم ,وعميد القبول والتسجيل د فيصل ابوالرب وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية وطلبة الجامعة.







