كلية الصيدلة بجامعة البترا تشارك باليوم الطبي بماحص

وطنا اليوم-عمان:شاركت طلبة كلية الصيدلة في جامعة البترا بإشراف الدكتور يزن بطارسة في فعاليات يوم طبي مجاني بماحص والذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة الرحمة السويدية.

وقدم الدكتور يزن بطارسة الرعاية الطبية والصيدلانية ووضع الخطط العلاجية والمتابعة المستقبلية لحالة المريض أثناء فترة العلاج، بينما قدم الطلبة النصائح الطبية للمرضى وجمع المعلومات عن الحالات المرضية المختلفة ومن ثم تقديم النصائح المتعلقة بتعديل السلوكيات الحياتية الخاطئة بشكل عام.



