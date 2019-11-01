الفنانة أمل الدباس تشارك في الحفل التعارفي لنادي جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:شاركت الفنانة الأردنية أمل الدباس أسرة نادي جامعة البترا فعاليات الحفل السنوي التعارفي لأعضاء النادي، برعاية رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا في مقر النادي، والذي حضره أعضاء النادي وأسرهم، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة وإعلاميين أردنيين.

وأشار رئيس النادي الدكتور أحمد الخطيب في كلمته الترحيبية إلى دور النادي في خدمة أعضائه وأسرة الجامعة على المستوى الاجتماعي، والثقافي، والرياضي، بالإضافة إلى خدمة المجتمع المحلي، شاكرًا رئاسة الجامعة دعمها الموصول للنادي مادياً ومعنوياً.

وأشاد نائب الرئيس الدكتور تيسير أبو عرجة بالأجواء الإنسانية والتنظيم المميز للحفل، مشيدًا بإنجازات النادي وفعالياته، خاصة دوره في خدمة المجتمع المحلي، قائلا إن "رئاسة الجامعة تدعم نهج النادي وفعالياته، وتأمل أن يظل النادي واحة ظليلة في حرم جامعة البترا".

واشتمل الحفل على تكريم عدد من أعضاء النادي من الهيئة الأكاديمية بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة أستاذ وهم الدكتور إياد الملاح والدكتور وائل أبودية والدكتور محمود السلخي والدكتور فيصل أبو الرب، إلى جانب تكريم عدد ممن حازوا على رتبة أستاذ مشارك وهم الدكتور عبد المنعم طويق والدكتورة أماني سليمان والدكتور لؤي أبو قطوسة. إلى جانب تكريم الفنانة الدباس.

وشمل الحفل فقرة غنائية لكورال الجامعة وفقرة مسابقة ثقافية، وتوزيع الجوائز على الفائرين بها.







