 وطنا نيوز -طلبة كلية العلوم في فيلادلفيا يشاركون بحملة شكرا لنشامى الأردن
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طلبة كلية العلوم في فيلادلفيا يشاركون بحملة شكرا لنشامى الأردن
التاريخ : 19-11-2019 06:39:34 المشاهدات: 802

وطنا اليوم-عمان:بتنظيم من كلية العلوم في جامعة فيلادلفيا قام فريق بالخير نحييها بالانضمام لمنظمة عبر الأطلسي للإغاثة الانسانية AHR حيث شارك الفريق في حملة " شكرا لنشامى الأردن" ، والتي باشرت مهامها من يوم السبت الموافق 2/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 7/11/2019 ، وقد شارك أعضاء فريق بالخير نحييها بالأعمال التطوعية التنظيمية والترفيهية شملت توفير خدمات طبية، جراحية، صيدلانية ( دوائية)، وخدمات اجتماعية وترفيهية للاجئين السوريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين والعائلات الأردنية المستورة.

وقد تم تغطية 36 منطقة محتاجة، شملت جميع مناطق المملكة، وقد تم اجراء ما يقارب 120-140 عملية جراحية.













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