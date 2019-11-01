طلبة كلية العلوم في فيلادلفيا يشاركون بحملة شكرا لنشامى الأردن

وطنا اليوم-عمان:بتنظيم من كلية العلوم في جامعة فيلادلفيا قام فريق بالخير نحييها بالانضمام لمنظمة عبر الأطلسي للإغاثة الانسانية AHR حيث شارك الفريق في حملة " شكرا لنشامى الأردن" ، والتي باشرت مهامها من يوم السبت الموافق 2/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 7/11/2019 ، وقد شارك أعضاء فريق بالخير نحييها بالأعمال التطوعية التنظيمية والترفيهية شملت توفير خدمات طبية، جراحية، صيدلانية ( دوائية)، وخدمات اجتماعية وترفيهية للاجئين السوريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين والعائلات الأردنية المستورة.

وقد تم تغطية 36 منطقة محتاجة، شملت جميع مناطق المملكة، وقد تم اجراء ما يقارب 120-140 عملية جراحية.







