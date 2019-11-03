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ندوة حوارية في عمان الأهلية بعنوان قانون الملكية العقارية الجديد بين النظرية والتطبيق
وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية وبحضور عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الذنيبات أقامت كلية الحقوق في الجامعة ندوة حوارية بعنوان " قانون الملكية العقارية الجديد بين النظرية والتطبيق" . حيث تحدث بالندوة كل من رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة ونقيب المحامين الأستاذ مازن أرشيدات والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة.
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