الرئيسية | شباب و جامعات ندوة حوارية في عمان الأهلية بعنوان قانون الملكية العقارية الجديد بين النظرية والتطبيق

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية وبحضور عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الذنيبات أقامت كلية الحقوق في الجامعة ندوة حوارية بعنوان " قانون الملكية العقارية الجديد بين النظرية والتطبيق" . حيث تحدث بالندوة كل من رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة ونقيب المحامين الأستاذ مازن أرشيدات والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة.

وبين المتحدثون خلال الندوة أهمية هذا القانون بشموليته لمتطلبات حماية الملكية العقارية وتنظيمها وتلبية لاحتياجات المستثمرين حيث جمع في طياته ثلاثة عشر قانونًا ضمن قانون واحد سيساعد على حل الكثير من الإشكاليات الخاصة بالملكية العقارية بعيدًا عن القضاء مما يؤدي إلى تقليل عدد القضايا المقامة أمام المحاكم . وقد حضر الندوة عدد من المختصين والخبراء ومن اعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق.

وفي ختام الندوة تم تكريم السادة المتحدثين بدرع الجامعة مثمنين لهم دورهم ومشاركتهم.

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