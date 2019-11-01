الرئيسية | شباب و جامعات الفنانان القديران أمل الدباس وزهير النوباني في رحاب عمّان الأهلية

وطنا اليوم-عمان:أستقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية في مكتبه صباح الاثنين 18-11-2019 الفنانين القديرين المبدعين أمل الدباس و زهير النوباني( اللذان شكلا نقطة تحوّل فارقة في تاريخ الدراما الأردنية والعربية ) بحضور السيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة والدكتورة راما الربضي عميد كلية العمارة والتصميم والدكتور عمران حسن نائب عميد الكلية والأستاذ الدكتور جمال عجور رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي بالكلية والدكتورة مارغو حداد عضو الهيئة التدريسية في القسم.

وقد عبر السيد الرئيس عن ترحيبه الحار بالضيفين الكريمين مذكرا أن الجامعة ملتزمة بالفن والفنانين من خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة للحركة الفنية في المجتمع الأردني.

وقد زار الفنانين القديرين قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي بكلية العمارة والتصميم واطلعا على مرافق القسم والنتاجات الإبداعية للطلبة ، ثم قاما بجولة بمبنى الأرينا الزاخر بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لصناعة الفن.

عقدت بعدها جلسة نقاشية تحت عنوان: "تحديات صناعة الدراما الأردنية في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية"، بحضور الدكتورة راما الربضي عميد الكلية التي عبرت عن سعادتها بقدوم الضيفين الكريمين، وأشارت إلى توجه الكلية بتخصصاتها المتنوعة بالانفتاح على المجتمع المحلي بُغية تدعيم التشاركية مع مؤسساته، كما نوهت إلى أثر الفن في الارتقاء بالذائقة المجتمعية.

ثم تحولت الجلسة إلى حوار مفتوح بين الضيوف وطلبة القسم الذين طرحوا العديد من الأسئلة المتعلقة بسوق العمل وإمكانية استقطابهم للمشاركة في الأعمال الفنية.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار تفعيل التواصل مع المؤسسات المعنية بالحركة الفنية في المجتمع الأردني.

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