الفنانان القديران أمل الدباس وزهير النوباني في رحاب عمّان الأهلية

وطنا اليوم-أستقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية في مكتبه صباح الاثنين 18-11-2019 الفنانين القديرين المبدعين أمل الدباس و زهير النوباني( اللذان شكلا نقطة تحوّل فارقة في تاريخ الدراما الأردنية والعربية ) بحضور السيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة والدكتورة راما الربضي عميد كلية العمارة والتصميم والدكتور عمران حسن نائب عميد الكلية والأستاذ الدكتور جمال عجور رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي بالكلية والدكتورة مارغو حداد عضو الهيئة التدريسية في القسم.

وقد عبر السيد الرئيس عن ترحيبه الحار بالضيفين الكريمين مذكرا أن الجامعة ملتزمة بالفن والفنانين من خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة للحركة الفنية في المجتمع الأردني.