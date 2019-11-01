الرئيسية | شباب و جامعات جامعة البترا تكرم جريس سماوي

وطنا اليوم-عمان:كرمت جامعة البترا وزير الثقافة الأسبق جريس سماوي بدرع الجامعة التقديري وذلك بعد إلقائه محاضرة بعنوان "الطبيعة المعلم الأول في الفن" لطلبة قسم التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم.

واستعرض سماوي العلاقة بين الفن وربطه بالطبيعة والواقع المعاصر، متحدثًا عن كيفية استلهام الفنان والمصمم لإبداعاته من خلال التأمل.

واطلع سماوي على معرض كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا الذي يضم أعمال الطلاب واستمع إلى شرح حول أعمال الطلبة وطرق التدريس في الكلية من عميدة الكلية الدكتورة فاطمة النمري ورئيس قسم التصميم الجرافيكي الدكتور محمد عمر.

وأشادت النمري بالدور الثقافي الذي يلعبه مثقفو ورواد الأردن للارتقاء بمفاهيم الفن والحياة لدى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن استضافة رواد الفن يعد جزء من استراتيجيات قسم التصميم الجرافيكي بتنويع وسائل وطرق التعليم وتشجيع الفكر النقدي لدى الطلبة.





















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