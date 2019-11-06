رئيس عمان العربية يكرم نخبة من أعضاء هيئة التدريس

وطنا اليوم-عمان:كرم رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الأعمال لجهودهم المتميزة في خدمة المجتمع.

وأثنى رئيس الجامعة على الجهود المبذولة في خدمة الجامعة والمجتمع، وأضاف أن هذا التكريم يأتي إنطلاقا من إيمان الجامعة بالحوكمة الرشيدة التي أحد أهدافها الارتقاء بالاداء عبر الاعتراف بالانجازات ونجاح القيام بالادوار المنوطة لكل من ينتسب إلى الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطبة.

وقال عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور بلال برهم أن الكلية تسعى دائما إلى الاعتراف بالانجازات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في المجالات كافة وخاصة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تعد إحدى وظائف الجامعة إضافة إلى البحث العلمي والتعليم.