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صيدلة فيلادلفيا تعقد ورشة تدريبية بعنوان كن إنساناً وأسعد روحاً
وطنا اليوم-عمان:قامت لجنة خدمة المجتمع والنشاطات اللامنهجية والاجتماعية في كلية الصيدلة/جامعة فيلادلفيا باستضافة الدكتور محمد هديب صاحب مبادرة "كن إنساناً وأسعد روحاً" حيث عقدت ورشة تدريبية مكثفة ٦ ساعات وعلى مدار يومين وهدفت الورشة إلى زيادة الوعي عن الأمراض النفسية وتقليل نسبتها في المجتمع الأردني و عبر الحضور عن شكرهم للقائمين على ورشة العمل على اتاحة الفرصة لهم لتنمية المهارات الحياتية لديهم و اعجابهم بطريقة العرض التي تم أتباعها في الورشة وأبدوا رغبتهم بضرورة عقد ورش عمل مشابهة في المستقبل القريب لما لها من أثر إيجابي في صقل شخصيتهم . وقد حضر الورشة عدد من الطلبة و أعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة.
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