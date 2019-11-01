جامعة فيلادلفيا تستقبل طلبتها الجدد

وطنا اليوم-عمان:برعاية الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا نظمت عمادة شؤون الطلبة لقاء بالطلبة الجدد الذين التحقوا بالجامعة في العام الدراسي 2019/2020، حيث ألقى رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالطلبة الجدد مشيرًا إلى أهمية استغلالهم للمرحلة القادمة التي تمثل منعطفاً مهماً في حياتهم يساعد في تنمية شخصياتهم وعلومهم ومهاراتهم.

وفي كلمته أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين ضرورة استغلال الطلبة لكل ما هو مفيد في حياتهم الجامعية مركزاً على الأنشطة اللامنهجية التي تقدمها الجامعة سواء أكانت رياضية أم فنية أم ثقافية أم غير ذلك، وأن تكون هذه الأنشطة رديفة ومساعدة لهم في تحصيلهم العلمي مما يسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، وأشار إلى أن الجامعة بمرافقها ومنسوبيها كافة وجدت لأجلهم ولخدمتهم.

وقد قدمت فرقة كورال الجامعة بقيادة المايسترو رولا نصر فقرات غنائية وموسيقية متنوعة حازت على إعجاب الحضور.







