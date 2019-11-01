ميد كلية الهندسة بجامعة عمان الاهلية يشارك في المؤتمر الاقليمي لمعهد الخرسانة الأمريكي

وطنا اليوم-عمان:شارك الاستاذ الدكتور بسام محاسنة عميد كلية الهندسة بجامعة عمان الاهلية في المؤتمر الاقليمي لمعهد الخرسانة الأمريكي حول المواد والتصميم الخرسانية (الذي يعقد لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية) في الجمعية العلمية الملكية والذي افتتحه مندوبا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن ، وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، الأحد 17-11-2019 .

وأكد العموش في كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه معهد الخرسانة الأمريكي وجمعية الخرسانة الأردنية بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين الاردنيين، أهمية ما سيبحثه المشاركون مما يفتح آفاق كبيرة ومهمة للصناعات الخرسانية لتطويرها وتحديث الكودات الهندسية والمواصفات الفنية للخرسانة، علاوة على الفرص التي يوفرها لتبادل الخبرات والمعرفة بالمستجدات الحديثة الخاصة بالتصاميم للإصدارات الحديثة لكودة الخرسانة الأمريكية.

وقال رئيس تقنيات التنمية المستدامة في الجمعية العلمية الملكية الدكتور بسام الحايك، أن الجمعية تقدم خدمات واستشارات فنية ومهنية لقطاع الانشاءات النابض بالحياة في الأردن من خلال استشاريين في مجال الهندسة ومواد البناء الموهوبين مما ينعكس ايجابا في ايجاد بيئة بناء مميزة في المملكة.

و أكد رئيس معهد الخرسانة الامريكي الدكتور راندال بوستن أن المؤتمر الذي يعقد لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، سيوفر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والمهندسين في مجال التصميم الانشائي والمواد .

و أشار رئيس جمعية الخرسانة الأردنية المهندس نزار قاقيش إلى اتفاقية الشراكة بين معهد الخرسانة الامريكي وجمعية الخرسانة الأردنية التي تهدف إلى دمج الخبرات العملية في التصميم مع الخبرات العملية في صناعة الخرسانة لرفع مستوى هذا المجال الهام لدى المهندسين.

وسيناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر الذي يستمر ليومين، آخر التطورات والمستجدات التقنية في مجال البناء الخرساني ومركبات البوليمرات لبناء الخرسانة المسلحة والخرسانة الكبيرة واستكشاف الأخطاء في البناء الخرساني، فيما تبادل المنظمون الدروع التكريمية في نهاية افتتاح أعمال المؤتمر.

ويذكر انه يشارك في المؤتمر خبراء في مجال بناء الخرسانة المسلحة والضخمة من السعودية والكويت ومصر وفلسطين وجيبوتي والعراق وقطر والصومال واثيوبيا إلى جانب الأردن.