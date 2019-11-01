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مدارس الجامعة الاولى (بنات) تحصل على المركز الثاني بمسابقة المترجم الصغير أمام 125 مدرسة حكومية وخاصة
وطنا اليوم-استمرارا على طريق التميز والريادة حصدت مدارس الجامعة الاولى " بنات " المركز الثاني أمام 125 مدرسة حكومية وخاصة ضمن فعاليات مسابقة المترجم الصغير التي أقيمت في جامعة العلوم التطبيقية قبل ايام .
حيث شاركت في هذه المسابقة من المدارس كلا من الطالبات: جود أسامة - إيمان البدوي- ليليان بكر منصور .
وتألقت الطالبة ليليان منصور رافعة اسم مدرستها بهذا التميز وحصولها على المركز الثاني.. وقد كرمت ادارة المدارس الطالبات المشاركات والطالبة المتميزة ليليان ، كما قدمت الشكر للمعلمة زين زغول.
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