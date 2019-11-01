 وطنا نيوز -جامعة عمان الأهلية تقيم يوماً تطوعياً لدعم بنك الملابس الخيري
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جامعة عمان الأهلية تقيم يوماً تطوعياً لدعم بنك الملابس الخيري
التاريخ : 18-11-2019 07:46:49 المشاهدات: 694

وطنا اليوم-أقامت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان الاهلية حملة تطوعية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية/ بنك الملابس الخيري، لفرز الملابس يوم السبت 16-11- 2019.

وتأتي هذه الحملة في ظل سعي جامعة عمان الأهلية لتقديم كافة الخدمات للمجتمع المحلي ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث شارك مجموعة كبيرة من طلبة الجامعة من مختلف الكليات في عملية فرز الملابس.






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