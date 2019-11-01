جامعة البترا تقيم معرضاً تعريفيّاً بأعمال دافنشي

وطنا اليوم-عمان:أقام مركز اللغات وكلية العمارة والتصميم بجامعة البترا بالتعاون مع السفارة الإيطالية لدى الأردن معرضاً تعريفياً بأعمال الفنان ليوناردو دافنشي بمُناسبة مرور خمسمائة عام على وفاته. ومثلت السفارة الإيطالية كل من الدكتورة سوزانا لاكونا سالافيا والدكتورة كيارا زانيتة؛ وقدّمت الدكتورة سالافيا شرحاً موجزاً عن المعرض للحضور، وتمّ الاتفاق على استمرارية التعاون بين مركز اللغات والقسم الثقافي في السفارة الإيطالية من خلال تدريس اللغة الإيطالية لطلبة الجامعة ومُشاركتهم في نشاطات ذات بُعد ثقافي تُقدّمها السفارة.

وحضر المعرض مُديرة مركز اللغات د. عُلا الدباغ وعميدة كلية العمارة والتصميم د. فاطمة النمري ومُساعد مدير مركز اللغات د. هبة عمرو وعدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والطلب.