المولا يرعى مباراة ودية بين فريقي جامعة البترا وقناة رؤيا

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس جامعة البترا مروان المولا مباراة ودية بين فريق إعلاميي قناة رؤية الفضائية وبين فريق العاملين بجامعة البترا وتندرج المباراة ضمن التعاون بين الجامعة والمؤسسات الإعلامية، وتفعيل الدور المجتمعي مع المؤسسات الوطنية المختلفة. وأسفرت المباراة عن فوز فريق قناة رؤية الفضائية بستة أهداف مقابل أربعة.

وأقيمت المباراة أقيمت في الصالة الرياضية في الجامعة بتنظيم من اللجنة الرياضية للعاملين في جامعة البترا، وضم فريق العاملين بقناة رؤيا إعلاميين، ومصورين، ومقدمي برامج، ومخرجين، بينما تشكل فريق العاملين بجامعة البترا أساتذة من مختلف كليات الجامعة، وإداريين.

وسلم المولا كأس المباراة وميداليات المركز الأول لفريق قناة رؤيا وميداليات تقديرية لفريق الجامعة، كما سلم المولا كأس تقديري للكابتن محمد منير وكأس تقديري للكابتن قصي أبو عالية، وحصل اللاعب أمين سليم على كأس الهداف، بينما حصل الكابتن خالد خطاطبة على كأس اللاعب المثالي وتم منح ميدالية تقديرية للاعب عيسى الترك بالإضافة إلى كأس تقديري لرئيس رابطة مشجعي فريق جامعة البترا خالد المشوخي.







