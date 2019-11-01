عمان العربية تشارك في ورشة براءات الاختراع للجامعات

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة عمان العربية في ورشة عمل حول معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) بعنوان "معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع للجامعات ومؤسسات البحث العلمي"، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لربط الصناعة بالأكاديميا في الجامعة الأردنية.

وهدفت الورشة إلى تعريف الباحثين بطرق حماية منتجاتهم ببراءة الاختراع، والتعريف بالمعاهدة التي تمكن الباحث من إيداع طلب براءة اختراعه في (152) دولة عضو فيها وبطلب واحد، وأثرها على الإبداع والإنتاج العلمي والتكنولوجي.

ومثل الجامعة في الورشة عميد كلية علوم الطيران في الجامعة الدكتور أنور العساف، ورئيس قسم التسويق في كلية الاعمال الدكتور أحمد النصر، وتناولت الورشة عدة محاور منها: بنود المعاهدة وأساسياتها وإجراءات التسجيل، وكيفية تسويق المنتج، وما تواجهه الجامعات الأردنية من تحديات في هذا الشأن وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ويذكر أن معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع هي معاهـدة دولية أبرمـت في واشنطن وتعد من المعاهدات المهمة لنظام البراءات العالمي حيث تعمل على توفير نظام عالمي يسهل اجراءات إيداع طلبات براءات الاختراع، وانضمت إليها الأردن عام 2017 حيث أصبح قسم البراءات في مديرية حماية الملكية الصناعية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين.