قسم الارشاد النفسي بفيلادلفيا يشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية ويرحب بطلبته الجدد

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة فيلادلفيا ممثلة بالدكتورة لينة عاشور رئيسة قسم الارشاد النفسي في الفعالية التي نظمتها الجمعية الأردنية لعلم النفس بعنوان (رحلة من الألم إلى الأمل ) ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للصحة النفسية .

حيث شاركت الدكتورة لينة عاشور بالمناقشة العلمية تضمنت التدخلات مع السلوك الشخصي المهدد للحياة . وقد حضر الجلسات مجموعة من طلبة قسم الإرشاد النفسي في كلية الآداب والفنون وتأتي هذه المشاركة ضمن نشاطات التشبيك وخدمة المجتمع المحلي لقسم الارشاد النفسي.

كما واقام قسم الارشاد النفسي في الجامعة احتفالا للترحيب بالطلبة الجدد الذين انضموا لعائلة الإرشاد النفسي بمشاركة أساتذة القسم. حيث رحبت الدكتورة لينة عاشور رئيسة القسم بالطلبة الجدد ،وأعطت نبذة عن القسم ومتطلبات النجاح والتميز، كما أشارت لمجالات النمو الشخصي والمهني للطلبة من خلال الأداء الدراسي والمشاركة في نشاطات القسم والجامعة.

وقد نظم ممثل القسم في مجلس الطلبة مع طلبة الإرشاد، مجموعة من فعاليات الحفل تضمنت مسابقات ثقافية نفسية، وتوزيع هدايا تذكارية للطلبة الجدد. ويجدر الإشارة إلى أن قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا من الأقسام التي تلقى إقبالاً من الطلبة لما له أهمية كبيرة في دعم التطور العلمي والاقتصادي والنفسي في الأردن.