 وطنا نيوز -عميد كلية الهندسة في عمان الاهلية يشارك بمؤتمر في بيروت حول التربية البيئية والتنمية المستدامة
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عميد كلية الهندسة في عمان الاهلية يشارك بمؤتمر في بيروت حول التربية البيئية والتنمية المستدامة
التاريخ : 17-11-2019 10:22:04 المشاهدات: 910

وطنا اليوم-شارك عميد كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور بسام محاسنة في المؤتمر السنوي 12 للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) الذي بدأت اعماله في بيروت يوم 14-11-2019 بعنوان "التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية" .

وناقش المشاركون  في اليوم التالي تقريرا عن سبل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث  تضمن التقرير أول مسح شامل للمحتويات البيئية في المناهج المدرسية والجامعية في المنطقة العربية، لتحديد الفجوات وتقديم توصيات لتعزيز دور التعليم في النهوض بقضية حماية البيئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محاسنة حول موضوع المؤتمر  ان ضعف مادة البيئة الموجودة في مناهج التربية تؤدي الى ضعف الاهتمام في البيئة ومقوماتها وبالتالي تؤدي الى مشاكل بيئية على الدولة والمواطن . واكد محاسنة اهمية توعية الاجيال القادمة حول كافة عناصر البيئة وكيفية المحافظة على التوازن البيئي وصولا للتنمية المستدامة


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