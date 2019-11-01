وطنا نيوز -"عمان العربية" تنفذ ورشة "النهج التشاركي" ودورة "التسويق الالكتروني"

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان العربية في تنفيذ ورشة عمل حول النهج التشاركي في التنمية المجتمعية في محافظة عجلون، انطلاقا من مسؤولية الجامعة المجتمعية والتشبيك مع المجتمع المحلي.

وأدار ورشة العمل مدير مركز الاعمال الرياية والمبادرات المجتمعية، عضو هيئة التدريس في كلية الاعمال الدكتور مطيع الشبلي، لدراسة أهم الممارسات الفاعلة في نجاح المشاريع التنموية في منطقة المعراض في عجلون، والحد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة والتي تتمثل بالفقر والبطالة، وعدم استغلال الاراضي الحرجية في الاستثمار، وقلة مصادر التمويل.

وأوصى المشاركون في الورشة بإنشاء مركز للدراسات يهدف الى دراسة ووضع حلول لاستغلال المناطق السياحية، وكيفية تسويق المنتجات اليدوية والزراعية، وانشاء كلية تضم تخصصي السياحة والزراعة.

وعلى صعيد متصل نفذت كلية الأعمال في الجامعة دورة تدريبية بواقع 30 ساعة تدريبية حول "التسويق الالكتروني" بالتعاون مع محطة معرفة الفحيص (وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي) وبلدية الفحيص.

وعرض مدير مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية،عضو هيئة التدريس في كلية الاعمال الدكتور مطيع الشبلي؛ في الدورة؛ مقدمة في التسويق الالكتروني، وتحليل البيئة التسويقية، وتحليل للواقع الالكتروني، وتطبيقات عملية على التسويق الالكتروني عبر مواقع التواص الاجتماعي