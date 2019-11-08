عمان الأهلية أول جامعة في الشرق الأوسط تحصل على التيجان البلاتينية الخمس من منظمة ASIC البريطانية للاعتماد الدولي

وطنا اليوم-خلال الإحتفال الرسمي الذي أقيم في ظل المؤتمر الدولي للتعليم في العاصمة الماليزية كوالالمبور توجت جامعة عمان الأهلية من منظمة ASIC البريطانية للاعتماد الدولي كأول جامعة في الشرق الأوسط تحصل على التيجان البلاتينية الخمس في خمسة معايير رئيسية وهي : جودة التعليم والتحفيز للتعلم، التوظيف، الأبحاث، العالمية، البيئة التعليمية، والتحسين الثقافي والاجتماعي.

ونيابةً عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان تسلم شهادة التقييم الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان نائب الرئيس.

كما حصل الأستاذ الدكتور ساري حمدان على جائزة القيادة المتميزة في التعليم العالي الخاص على مستوى آسيا والشرق الأوسط.

وقام ايضا رئيس منظمة ASIC الدكتور موريس ديموك بتكريم الدكتور أنس السعود مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعتماد الدولي والتصنيف بكأس التميز التعليمي على جهوده المميزة في تعزيز التعليم الدولي على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن الجامعة وكوادرها وبدعم من مجلس الامناء ومن رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني سيعملون بجد واجتهاد كما كانوا دوماً لتعزيز هذه الانجازات وحصد المزيد من التميز عالميا.

ويذكر ان الجامعة حصلت قبل فترة وجيزة على تقييم اربعة نجوم من تصنيف QS العالمي بينما حصلت كلية الصيدلة فيها على تقييم خمسة نجوم كأول كلية صيدلة في الاردن تحصل على هذا التقييم .. كما حصلت الجامعة على المرتبة 301 عالميا في التاثيرين الاقتصادي والاجتماعي وفق تصنيف التايمز العالمي ، الى جانب حصول عدد من التخصصات في الجامعة على اعتمادات دولية ومنها الاعتماد الامريكي (ABET) لتخصص الشبكات وأمن المعلومات .