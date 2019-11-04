شبكة المستثمرين المغتربين في دبي تصنف شركة محتضنة بجامعة البترا ضمن أفضل 20 شركة ناشئة

وطنا اليوم-عمان:صنفت شبكة المستثمرين المغتربين في دبي شركة "تكلم" الأردنية الناشئة ضمن أفضل عشرين شركة أردنية ناشئة، وتعد شركة "تكلم" إحدى الشركات المنبثقة عن حاضنة الأعمال في جامعة البترا.

وجاء إعلان التصنيف ضمن لقاء شبكة المستثمرين المغتربين الثاني في دبي والذي تنظمه عدد من المؤسسات الدولية تضم وزارة الاقتصاد الإمارتية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومجلس الأعمال الأردني في دبي ومؤسسة ولي العهد وبيوند كابيتال والصندوق الأردني للريادة.

وأكد مدير حاضنة الأعمال الدكتور حسام برهم في جامعة البترا أن أهمية هذا التصنيف تنبع من كون شركة "تكلم" هي الشركة الوحيدة التي تأسست في جامعة، بينما كانت بقية الشركات في التصنيف هي عبارة عن مشاريع خاصة.

وأوضحت عميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب في جامعة البترا أن نجاح شركة "تكلم" في تحقيق حضور قوي ومنافس ضمن الشركات الأردنية الناشئة يؤشر على أنه يمكن للجامعات المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل، من خلال تأسيس الشركات الناشئة في حاضنات الأعمال في الجامعة.

يذكر أن حاضنات الأعمال تهدف إلى تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات اقتصادية منتجة، وذلك من خلال تقديم عدد من الخدمات لرواد الأعمال تشمل التأهيل والدعم المادي والمعنوي والاستضافة والإرشاد.

وطورت شركة "تكلم" جهاز يساعد على التخلص من مشكلة التلعثم لدى الأشخاص المصابين بها، حيث بدأت كمشروع تخرج لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا وفازت بالمركز الأول في مسابقة ريادة الأعمال، وتلقت الدعم في حاضنة الأعمال في الجامعة.

ويتشكل فريق شركة "تكلم" من نسيج من أعضاء هيئة التدريس وطلبة خريجين من الجامعة يمثلهم المدرس عبدالكريم البنا وعبد الله الفارس ومحمود عدامة وغسّان إبراهيم وعدنان حدّاد.

ووجهت شبكة المستثمرين المغتربين الدعوة لشركة "تكلم" الأردنية الناشئة، بهدف تشبيك الشركات الناشئة الأردنية مع المستثمرين الأردنيين المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير فرص استثمار لتنمية مشاريعهم بما يدعم الديمومة لشركاتهم وزيادة تنافسيتهم في الأسواق المحلية والدولية وإتاحة الفرصة لهم للتوسع في نماذج أعمالهم وزيادة صادرات شركاتهم.