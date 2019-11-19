جامعة فيلادلفيا تحي ذكرى ميلاد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال

وطنا اليوم-عمان:احياءً لذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال ،طيب الله ثراه نظمت دائرة النشاطات الرياضية في عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا يومآ مفتوحاً شمل عددًا من الفعاليات الطبية والرياضية في صالاتها المتعددة ، حيث أقيم اليوم الطبي بالتعاون مع ( مختبرات ميدلاب ومركز الشامي للعيون ومركز NutriCenter للتغذية ) ، وعلى صعيد اللقاءات الرياضية والتي تمثلت في كرة القدم ، والزوجي المختلط في الريشة الطائرة ، والشطرنج ، شارك في اللقاءات التي أقيمت ( الشرطة ، جامعة إربد الأهلية ، جامعة فيلادلفيا ، الأمن العام ) وقد كانت النتائج على النحو التالي في الريشة الطائرة فاز فريق الأمن العام بكأس المركز الأول ، والمركز الثاني جامعة فيلادلفيا، والثالث إربد الأهلية .

وفي مباريات كرة القدم فاز فريق الأمن العام بكأس البطولة .حيث حضر اللقاء عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين ومساعده الدكتور عماد الحلواني ومدير الأنشطة الرياضية السيد فراس القاضي وعدد من الحاضرين من الأمن العام والطلبة وفي نهايات اللقاءات توج عميد شؤون الطلبة الفرق الفائزة وتم تبادل الدروع مع مديرية الأمن العام ممثلة بالرائد عبد الهادي العبادي رئيس قسم الأنشطة الرياضية في الاتحاد الرياضي للشرطة .







