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عمان الاهلية تنفذ بالتعاون مع جامعة برادفورد مشروعا بحثيا لتشخيص وعلاج السرطان
وطنا اليوم-عمان:استمرارا لنهج جامعة عمان الاهلية بدعم وتطوير البحث العلمي بشتى المجالات ، وتعزيزا لتميز كلية الصيدلة فيها والتي تفردت بكونها الكلية الاولى على نظيراتها في الجامعات الاردنية التي حصلت على تقييم خمسة نجوم على مقياس كيو اس العالمي ، تنفذ الجامعة بالتعاون مع جامعة برادفورد البريطانية مشروعا "بكلفة تمويلية تقارب 200 الف جنيه استرليني" لدراسة بيولوجيا السرطان واختبار الفرضيات لتحسين فعالية تشخيص وعلاج السرطان من خلال الفحص التنبؤي لعودة وانتشار الخلايا السرطانية في مرض سرطان الثدي (RanDx)).
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