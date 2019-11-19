الرئيسية | شباب و جامعات عمان الاهلية تنفذ بالتعاون مع جامعة برادفورد مشروعا بحثيا لتشخيص وعلاج السرطان

وطنا اليوم-عمان:استمرارا لنهج جامعة عمان الاهلية بدعم وتطوير البحث العلمي بشتى المجالات ، وتعزيزا لتميز كلية الصيدلة فيها والتي تفردت بكونها الكلية الاولى على نظيراتها في الجامعات الاردنية التي حصلت على تقييم خمسة نجوم على مقياس كيو اس العالمي ، تنفذ الجامعة بالتعاون مع جامعة برادفورد البريطانية مشروعا "بكلفة تمويلية تقارب 200 الف جنيه استرليني" لدراسة بيولوجيا السرطان واختبار الفرضيات لتحسين فعالية تشخيص وعلاج السرطان من خلال الفحص التنبؤي لعودة وانتشار الخلايا السرطانية في مرض سرطان الثدي (RanDx)).

وقد تبرع الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميد كلية الصيدلة بالبنك الحيوي الخليوي للجامعة والذي يضم اكثر من 120 من الخطوط الخليوية السرطانية المختلفة وقليلا من الخطوط الخليوية الطبيعية المستقرة ، علما بانه يتم استخدام الخطوط الخليوية المستقرة على نطاق واسع في انتاج البروتين المضاد والاجسام المضادة وفحص الادوية والدراسات الوظيفية للجينات وغيرها من التطبيقات.

هذا وستقوم كلية الصيدلة في الجامعة بتقديم احدث الخدمات لانشاء خطوط خليوية مستقرة لغايات الفرط التعبيري البروتيني او الاسقاط الجيني او التحرير الجيني والتي تلبي اي احتياجات بحثية محددة.

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