الرئيسية | شباب و جامعات ترقية الدكتورة المحارمة إلى رتبة أستاذ مشارك

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتورة لينا المحارمة إلى رتبة أستاذ مشارك في التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية والنفسية. والدكتورة المحارمة حاصلة على درجة الدكتوراه في تخصص التربية الخاصة من جامعة عمان العربية، وهي حاليا عضو هيئة تدريس في قسم التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية والنفسية، ولها العديد من الأبحاث والمؤلفات العلمية المحكمة

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