الرئيسية | شباب و جامعات تمريض فيلادلفيا تُقدم محاضرات توعوية في مخيم جرش

وطنا اليوم-عمان:تحقيقاً لأهداف كلية التمريض المستمدة من رسالة جامعة فيلادلفيا في مجال التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لنشر الوعي الصحي في مختلف أطياف المجتمع، فقد قام طلاب مساق تمريض صحة المجتمع برفقة المدرسة ربا زيادنة بعدة زيارات كان من ضمنها زيارات إلى مركز صحي العون الطبي في مخيم جرش، جمعية مجلس الكنائس لإغاثة اللاجئين، مدرسة مخيم جرش الثانوية للبنات. وبعد تقييم دقيق للاحتياجات التثقيفية والتوعوية وبالتنسيق مع مسؤولي هذه المؤسسات فقد قام الطلاب بإشراف مدرستهم بتقديم محاضرات تثقيفية وتوعوية لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً.



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