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الدكتور نصار مديرا لمركز التعليم الالكتروني في عمان العربية
وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم تكليف الدكتور محمد نصار مديرا لمركز التعليم الالكتروني في الجامعة.
والدكتور نصار حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وشغل منصب مدير مركز الحاسوب والمعلومات في الجامعة، وله العديد من الدراسات والأبحاث المحكمة.
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