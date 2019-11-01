عمان العربية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

وطنا اليوم-عمان:احتلفت جامعة عمان العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، باستذكار أهم المحطات في سيرته النبوية والدروس والعبر المستخلصة.

وعرض المتحدثون في الندوة التي حضرها رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، وعميد كلية القانون مهند أبومغلي، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة لمقتطفات من السيرة النبوية موجهين التهنئة للملك والشعب الاردني بعودة أراضي الباقورة والغمر كامليتن للسيادة الاردنية.

وبين المتحدثون في الندوة التي نظمها قسم الشريعة وعمادة شؤون الطلبة في الجامعة؛ لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقاماته التي ليست لأحد من الخلائق، ودلالات حبه، وانه يعنى طاعة المسلم له، داعين للنظر في النفس للتأكد من تمام الحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال رئيس قسم الشريعة في الجامعة الاستاذ الدكتور أمين أبولاوي في الندوة التي أدارتها عضو هيئة التدريس الدكتورة كفاح الصوري؛ إن ميلاد الرسول هو ميلاد فكر ومنهج عقدي وسلوكي، معرجا على محطات من السيرة النبوية العطرة وكيف قابل رسول الله الاساءة بالاحسان وتعامل بإنسانية حتى مع أعدائه.

في حين بين عضو هيئة التدريس الدكتور بلال أبوقدوم فضائل حب النبي، وضرورة أن لا يقتصر على القلب ولكن أيضا بالعمل وان نكون على دربه وأن نسير على طريقته فـ"محبته جزء من الايمان".

بينما عرض عضو هيئة التدريس أحمد عبابنة لمكانة الرسول وكيف خصه الله بخصوصيات جمة، ومنها في الاخرة الشفاعة، وقال أن تعبد الله يكون بمعرفة رسوله واتباعه.

وفي بداية الندوة، عرض فيلم يبين انجازات قسم الشريعة.







