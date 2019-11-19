وطنا اليوم-عمان:افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري فعاليات مؤتمر "الإبداع والريادة لمخترعي جامعة البترا"، والذي نظمته الجامعة تكريمًا لباحثين من الجامعة سجلوا براءة اختراعات محلية وعالمية بالإضافة إلى تكريم أصحاب مشاريع ريادية من الجامعة.

وقال الحموري إن "لجامعة البترا سبق في تشجيع الاختراع فقد تميز مخترعوها بالحصول على جوائز عالمية فقد حصل أحد مخترعي الجامعة على ميدالية "الويبو" للمخترعين العالمية وقاموا بإيداع 6 براءات اختراع تطبيقية".

وقال الحموري "إن الجامعات الأردنية مؤهلة بباحثين متميزين لديهم القدرة على العمل البحثي الذي يخدم قطاع الصناعة ويحقق له التنمية والازدهار" مضيفًا "لقد آن الأوان لأن نبدأ ثورة التنمية من خلال التعاون والعمل المشترك معا ما بين الأكاديميين من جهة وما بين الصناعيين ورواد الأعمال التجارية من جهة أخرى".

وبيّن رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا إن الجامعة عملت على تطوير أدواتها ومناهجها، لخلق بيئة محفزة للبحث العلمي والإبداع، قائلا "ومن أجل ذلك قمنا بعقد عدد من الاتفاقيات مع بعض الجامعات المرموقة في العالم، للإفادة من خبراتهم، ومناهجهم، وطرق تدريسهم".

وأكد المولا أن الجامعة تحرص كذلك على التعاون مع المجتمع المحلي، لخدمة لخطط التنمية، ولمسايرة روح العصر، والتحول المذهل في الثورة الرقمية. قائلا "العالم في نسخته القادمة، سيكون عالماً مجنوناً في تطبيق التقنيات الحديثة، وعالماً مدهشاً في تطبيقاته الذكية، والافتراضية. وعلينا أن نعد أنفسنا لذلك، وأن نكون مشاركين فيه، لا مجرد مستهلكين متفرجين على هذا العالم".

وكرم الحموري كل من الدكتور غسان عيسى، والدكتور مياس الريماوي والمدرس عبد الكريم البنا، و الدكتور فيصل العكايلة، و الدكتور نضال القنة، و الدكتور أحمد الشيخ، و الدكتور توفيق عرفات، و الدكتور لؤي أبو قطوسة، و الدكتور إياد الملاح، و الدكتور خليل عمر







