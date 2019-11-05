الرئيسية | شباب و جامعات انجاز علمي يحققه باحثون من جامعة البترا

وطنا اليوم- حقق عدد من الباحثين في جامعة البترا انجازا علمياً تمثل بتسجيلهم براءة اختراع لمركبات قد تستخدم في معالجة بعض انواع السرطانات حيث قام فريق بحثي من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا مكون من الدكتور أحمد الشيخ و الاستاذ الدكتور توفيق عرفات والدكتور لؤي ابو قطوسة والاستاذ الدكتور اياد الملاح بتسجيل براءة اختراع لمركبات الكوينولون التي تم تحضيرها في مختبرات كلية الصيدلة ودراستها على فئران التجارب حيث أظهرت هذه المركبات نشاطاً مضادا لبعض أنواع من الخلايا السرطانية والتي قد تستخدم مستقبلا بعد إستكمال الدراسات المخبرية عليها في معالجة سرطان الكلى وسرطان الكبد.

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