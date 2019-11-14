الرئيسية | شباب و جامعات محاضرة توعوية حول النزاهة ومكافحة الفساد في حقوق جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم-استضافت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية في مدرج الدكتور أحمد الحوراني محاضرة توعوية وذلك بمبادرة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ألقاها كل من الأستاذ محمد العكور رئيس قسم التحقيق الخاص، والأستاذة بشرى أبو فياض باحثة الوقاية في قسم التوعية في الهيئة لأساتذة وطلبة الجامعة. وقدم الضيفان شرحاً تفصيلياً عن الدور القانوني والمجتمعي للهيئة وآلياتها في تلقي الإخبارات وتقديم الشكاوى، والدور الذي تقوم به الهيئة لتطويق الفساد بكافة أشكاله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، للمحافظة على الموارد الوطنية، وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد. وفي نهاية اللقاء دار نقاش بنّاء أجيب بموجبه على استفسارات الطلبة، وتقدمت الكلية بشكرها الجزيل لممثلي الهيئة.

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