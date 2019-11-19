 وطنا نيوز -نادي الصحة العامة بجامعة عمان الأهلية يستضيف محاضرة طبية تثقيفية
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نادي الصحة العامة بجامعة عمان الأهلية يستضيف محاضرة طبية تثقيفية
التاريخ : 13-11-2019 07:45:17 المشاهدات: 1230

وطنا اليوم-استضافت الهيئة الإدارية لنادي الصحة العامة في جامعة عمان الأهلية الدكتور أسامة عودات أخصائي جراحة العظام لعقد محاضرة تثقيفية لطلبة الجامعة يوم الأحد 10/11/2019 في مدرج نزار قباني.

حيث تحدث الدكتور عودات عن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي يتعرض لها الإنسان حسب الإمكانيات المتاحة، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالة التعرض لحوادث السير والحروق وحالات الصعق الكهربائي لحين وصول الدفاع المدني.

كما شهدت المحاضرة تواجد عدد كبير من طلبة الجامعة، وفي النهاية قام عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات بتقديم درع الجامعة للدكتور أسامة مقدراً له تلبية دعوته لعقد هذه المحاضرة.


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