المؤتمر التاسع للبحث العلمي في الاردن يكرّم جامعة عمان الاهلية

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الاهلية في المؤتمر التاسع للبحث العلمي في الأردن الذي قامت بتنظيمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع والجامعة الأردنية والذي عقد يوم 9-11-2019 في الجامعة الأردنية برعاية دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية ورئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع وبحضور الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة الأردنية والاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من الجامعات الأردنية والعربية والعالمية ومتخصصين في البحث العلمي من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وبين الدكتور حمدان - رئيس جامعة عمان الاهلية ان المشاركة في هذا المؤتمر تأتي تعزيزاً لدور الجامعة في دعم البحث العلمي مشيداً بمحاور المؤتمر واهدافه والتي منها آليات الإفادة من البحوث العلمية وتطبيقاتها في القطاعات المختلفة.

و عبر الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع عن شكره وتقديره لجامعة عمان الاهلية لدعمها المؤتمر.

وسلم دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران درعاً تكريمياً لجامعة عمان الاهلية تقديراً لدعمها للمؤتمر ، تسلمه رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورساري حمدان .

وتناول المؤتمر الذي استمر لمدة يوم واحد عدة محاور منها البحث العلمي في الأردن ترف او صناعة وريادة، والمدرسون في مؤسسات التعليم العام، والترابط الهندسي بين الطاقة والبيئة والاقتصاد،والزراعة المستدامة والامن الغذائي في الأردن،والاقتصاد الوطني في ظل التغيرات المعاصرة،والابداعات البحثية العلمية الأردنية،وسوء التغذية المشاكل والحلول وإدارة الازمات والطوارئ.