رئيس جامعة عمان الأهلية يرعى ملتقى الجامعات السادس في مدارس الكلية العلمية الإسلامية

وطنا اليوم-رعى رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ملتقى الجامعات السادس والمقام في مدارس الكلية العلمية الإسلامية / فرع جبيهة، يوم الاثنين 11/11/2019 في صالة المدرسة الرياضية.

حيث افتتح أ.د. حمدان فعاليات المعرض بحضور مدير عام المدارس د. جمانة أبو حجلة وعدد من مدراء ومديرات مدارس الكلية التابعة لها، وتجولوا في أرجاء المعرض الذي جمع ما يزيد عن ثلاثين مشاركا من بينها جامعات ومؤسسات ومراكز حكومية وخاصة ومعرض للحرف اليدوية وأعمال لطلبة المدرسة والتي تدعم المشاريع المستدامة للعائلات ذات الدخل المحدود.

ويهدف اللقاء الذي تعقده المدارس بشكل دوري إلى تعريف طلبة المرحلة الثانوية باختلاف فروعهم (علمي، أدبي، IG، SAT) على التخصصات المطروحة في الجامعات الحكومية والخاصة، ومتطلبات الالتحاق وأسس القبول لكل تخصص، حيث تواجد مندوباً عن دائرة العلاقات العامة والدولية في جامعة عمان الأهلية كل من هبه الشرفاء ولانا الدباس للرد على استفسارات الطلبة وتعريفهم بالتخصصات الجديدة المطروحة في الجامعة كعلم التجميل وعلم البصريات والتربية البدنية والصحية وتصميم الوسائط المتعددة وغيرها من البرامج والمرافق والفعاليات، كما تواجد فريق من ديوان الخدمة المدنية لتعريف الطلبة بالتخصصات الراكدة وتوجيههم لما هو مطلوب في سوق العمل.

وفي نهاية اليوم استلمت جامعة عمان الأهلية شهادة مشاركة في فعاليات الملتقى، فيما وزعت الجامعة الهدايا التذكارية على الطلبة المشاركين.