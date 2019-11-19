كلية الحقوق في جامعة البترا تنظم دورة تدريبية حول موضوع زواج القصّر

وطنا اليوم-عمان:نظّمت العيادة القانونية في كلية الحقوق بجامعة البترا بإشراف عميد الكلية الدكتور شادي ابوحلو على مدار ثلاثة أيام دورة تدريبية للطلبة المشاركين بمبادرة توعية القصّر على مخاطر الزواج في سن مبكّرة، وذلك بهدف رفع قدرات الطلبة المشاركين في المبادرة بمفهوم الزواج المبكّر والآثار التي قد تنجم عنه، وقد بيّن الدكتور علي الدباس رئيس قسم القانون العام / مسؤول العيادة القانونية في بداية اعمال الدورة أهمية المبادرة في نشر الوعي بمفهوم الزواج المبكّر بين افراد المجتمع والآثار التي قد تنجم عنه مؤكّداً على أن كلية الحقوق قد نظّمت هذه الدورة لرفع قدرات الطلبة وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لفهم هذه الظاهرة تمهيداً لقيامهم بالدور المأمول منهم في خدمة المجتمع المحلي، مبيّناً انه قد تم الاستعانة بعدد من الخبراء في هذا المجال ودعا الطلبة الى الإستفادة من خبرات المحاضرين.

وقد تضمنت الدورة التدريبية ثمان جلسات تدريبية تناولت الجلسة الأولى التي قدمها المحامي حمود خريسات مفهوم الزواج المبكر والتنظيم القانوني له، فيما تناولت الجلسة الثانية والتي قدمتها الدكتورة مها درويش المخاطر النفسية للزواج المبكر، اما السيدة غدي عصفور فقد تناولت في الجلسة الثالثة دوافع الزواج المبكر والمشاكل المجتمعية التي تحصل نتيجته. كما تناول المحامي عبد الحليم العشوش في الجلسة الرابعة الحلول القانونية للزواج المبكر ، اما الجانب الصحي والمخاطر التي تنجم عن الزواج المبكّر فقد كان موضوع الجلسة الخامسة التي قدمها الدكتور محمد العشا مدير المركز الطبي في الجامعة، فيما تناولت الدكتورة مي الطاهر في الجلسة السادسة الحلول الاجتماعية للزواج المبكّر، كما عرض الدكتور بسمان الزعبي من دائرة قاضي القضاة الإجراءات المتبعة في تزويج من هم دون الثامنة عشرة وقدم عرض للإحصاءات التي تظهر عدد حالات الزواج المبكّر في الأردن. وتضمنت الجلسة الأخيرة نقاشاً بين الطلبة المشاركون بالمبادرة و الدكتور علي الدباس والأستاذة هبه المحيسن المنسقة لأعمال الدورة والمبادرة لتقييم مخرجات الدورة وتصميم خطة عمل للمباردة المزمع تنفيذها مستقبلاً







