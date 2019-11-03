توجه لانشاء حاضنة للروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمان العربية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت جامعة عمان العربية عن توجه لانشاء حاضنة تدريبية للروبوت والذكاء الاصطناعي لتدريب وتأهيل طلبة الجامعة وتطوير مهاراتهم في هذه المجالات.

والتقى رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي إسماعيل ياسين، بحثا خلاله سبل التعاون بين الطرفين في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد بين رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم أهمية هذه التخصصات والتي تعتبر من أهم المجالات الواجب الاهتمام بها وخصوصاً أننا نعيش في عالم الثورة الصناعية الرابعة والتي اختلفت فيها مجالات العمل ووظائف المستقبل، وصار من الضروري الاهتمام في هذه المجالات التي نقدمها الى الطلبة بطرق محفزة تصقل مهاراتهم وترفع من كفاءاتهم العلمية.

من جهته أكد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي أهمية الشراكة مع الجامعات وخصوصا أن أسواق العمل بحاجة متزايدة إلى خريجين مؤهلين ومواكبين للتطور العلمي في هذه المجالات.

وبحث خلال اللقاء الذي حضره عميد كلية علوم الطيران الدكتور أنور العساف عضو الهيئة الإدارية /ممثل الأردن في الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، استضافة الجامعة للمؤتمر العربي السابع للروبوت والذكاء الاصطناعي والذي تنظمه الجمعية سنوياً حيث رحّب رئيس الجامعة باستضافة المؤتمر وانشاء الحاضنة التدريبية.