 وطنا نيوز -وزارة التعليم السعودية تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن
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وزارة التعليم السعودية تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن
التاريخ : 08-11-2019 06:11:42 المشاهدات: 604

وطنا اليوم-عمان:قدّم وفد وزارة التعليم السعودي المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي الذي يعقد في الأردن، تحت عنوان "أعطونا الطفولة" عرضا مسرحيا بعنوان ( التحدي ) تفاعل معه أطفال المهرجان والحضور.

وقال رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري إن العرض الذي شاهده أكثر من 800 شخص ، كان يحمل دلالات ومضامين تؤكد قيم التعاون والعمل الجماعي والاتحاد ، وتم تقديمه في جو طفولي مع تفعيل لسينوغرافيا العرض وكافة عناصر العمل المسرحي.

وشهد العرض حضور رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة المستشار غازي العنزي والأستاذ محمد الرجب ، وبعض منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في الأردن.






















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