الرئيسية | شباب و جامعات صيدلة فيلادلفيا تحتفل بالطلبة المستجدين

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية الدكتور يزن البطاينة عميد كلية الصيدلة أقامت لجنة خدمة المجتمع والنشاطات اللامنهجية والاجتماعية في الكلية حفل لقاء الطلبة المستجدين وأعضاء هيئة التدريس وخلال اللقاء ألقى العميد كلمة ترحيبية بالطلبة وأكد فيها على أهمية التزام الطلبة بالدوام الدراسي وعدم التغيب عن المحاضرات الدراسية. كما قام الدكتور محمد بيان رئيس اللجنة بإلقاء كلمه على شكل قصة نجاح قصيرة لخريجي كلية الصيدلة في الجامعة، حيث أنه درس وتخرج وابتعث منها. كما تم عرض فيديو لأعضاء هيئة التدريس في الكلية يرحبون به بالطلبة المستجدين ويقدمون لهم بعض النصائح المهمة. وتخلل الحفل عدد من الفيديوهات التعريفية والإرشادات التوعوية للطلبة المستجدين بالإضافة إلى فقرات مسابقات ترفيهية ومواهب طلابية، كما تم توزيع هدايا رمزية مقدمة من الجامعة للطلبة المستجدين. حضر اللقاء الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة ومساعده الدكتور عماد الحلواني وعدد من أعضاء هيئة التدريس



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