ندوة عن جامعة عمان الاهلية في سلطنة عمان

وطنا اليوم-نظمت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان الشقيقة بالتعاون مع مكتب جامعة عمان الاهلية في السلطنة ندوة للأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة ومدير دائرة القبول والتسجيل بالجامعة حضرها عدد من المدراء وموظفي الوزارة

حيث قدم خلالها شرحا وافيا عن كليات الجامعة والتخصصات المطروحة في برامج البكالوريوس وبرامج الماجستير و خطط الجامعة لاستحداث برامج اخرى جديدة مستقبلا ومنها برامج دكتوراة. وكذلك تم تقديم شرحا عن دوائر الجامعة ومراكزها المتخصصة والفريدة من نوعها في الجامعات الاردنية.

واشار د . عريقات الى التصنيفات العالمية التي حصلت عليها الجامعة ومنها حصولها هذا العام على تصنيف QS العالمي ٤ نجوم على مستوى الجامعة وعلى ٥ نجوم لتخصص الصيدلة كاول جامعة اردنية تحصل عليه. كذلك تصنيف ال تايمز بترتيب ٣٠١ بلس على المستوى العالمي و تصنيفات عالمية لعدد من برامجها الاكاديمية الى جانب عدد من شهادات الجودة المحلية والعالمية ومنها شهادة الجودة في إدارة المخاطر كأول جامعة تحصل عليها في الاردن.

كما بين الدكتور غالب للحضور الاتفاقيات اللتي ترتبط بها الجامعة مع عدد من الجامعات الامريكية والاوروبية المرموقة في المجالات العلمية والبحثية وتطوير التعليم والتعلم وفي مجال حاضنات الاعمال ومنها هارفارد و اكسفورد و MIT وكوينز بلفاست وبرادفورد وميتشغن وجامعات اخرى.

و قدم شرحا وافيا عن جميع الخدمات المتميزة الذي يقدمها مكتب جامعة عمان الاهلية في مسقط للطلبة من سلطنة عمان الشقيقة ابتداء من قبول الطلبة وحتى تخرجهم ومنها اجراءات القبول والتسجيل واستقبالهم في مطار الملكة علياء واستضافتهم مع اهاليهم في فنادق الجامعة وتامين الطالبات في السكن الداخلي داخل الحرم الجامعي وذلك بناء على توجيهات الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة.

كما تم عرض الخصومات التشجيعية المقدمة للطلبة العمانيين في مختلف التخصصات وسكن الطالبات.

وفي نهاية اللقاء اجاب الدكتور غالب عريقات على اسئلة الحضور واستفساراتهم.