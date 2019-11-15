الملحق الثقافي العماني يزور جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:استقبل الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا سعادة الدكتور إسماعيل البلوشي الملحق الثقافي العماني والوفد المرافق له ، خلال زيارة لمتابعة أوضاع الطلبة العمانيين في الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة .

ورحب الدكتور كمال بالضيف واكد على العلاقات المميزة التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان الشقيقة فيما اشار رئيس الجامعة الى حرص الجامعة على تزويد الملحقيات الثقافية ومنها العمانية بتطور أوضاع أبنائهم الاكاديمية مشيدا ً باهتمام الملحقية الثقافية العمانية بطلبتها وحرصها على متابعة أوضاعهم في الجامعة بشكل متواصل مؤكدا ً في الوقت نفسه أن الطلبة العمانيين يمثلون خير سفير لبلادهم في الأردن .

واستعرض الجانبان أوضاع الطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة، ومن جانبه أشاد الدكتور البلوشي بسمعة جامعةِ فيلادلفيا وبمستواها الأكاديمي الذي وصلت إليه في كافة المجالات, وهذا يعكس جدية الجامعة في الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية ومواكبة التطورات العلمية وتوفيرها كافة الخدمات الملائمة والأجواء الأكاديمية المريحة لطلبة الجامعة بشكل عام والطلبة العمانيين بشكل خاص لإكمال مسيرتهم العلمية بكل سهولة ويسر.

وحضر اللقاء الدكتور خلدون بطيحة عميد القبول والتسجيل في الجامعة ، والدكتور عبد الله عبيدات المرشد الأكاديمي والأستاذة نور الحيت المرشد الأكاديمي من الملحقية العمانية، بعد ذلك التقى الدكتور البلوشي بعدد من الطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم وقد أبدى الطلبة ارتياحهم لما تقدمه الجامعة من خدمات أكاديمية وإرشادية واجتماعية وغيرها.







