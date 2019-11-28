الرئيسية | شباب و جامعات الدكتور عطير مديرا للمكتب الدولي والعلاقات الخارجية في عمان العربية

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم تكليف الأستاذ الدكتور محمد عطير مديرا للمكتب الدولي والعلاقات الخارجية في الجامعة. والدكتور عطير حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية من الأكاديمية العربية، ويشغل منصب رئيس قسمي علم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية في كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية، وعمل مديرا لمركز الحاسوب والمعلومات في الجامعة، وله العديد من الدراسات والأبحاث المحكمة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر