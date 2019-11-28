الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تشارك في المؤتمر العربي الدولي الثاني للمسؤولية المجتمعية للجامعات في عمان

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة فيلادلفيا ممثلة بالأستاذ الدكتور سالم ساري أستاذ التنمية وعلم الاجتماع في فعاليات المؤتمر العربي الدولي الثاني المُحكم : المسؤولية المجتمعية للجامعات (التزام وتشريعات) الذي عقد في جامعة عمان العربية المستضيفة وبتنظيم من جامعة القدس المفتوحة بتاريخ 3/11/2019 حيث ترأس الدكتور سالم الجلسة الأولى من المؤتمر والتي كانت بعنوان واقع ممارسة الجامعات لمسؤوليتها المجتمعية وقد شارك في الجلسة كل من السعودية والكويت وقطر وفلسطين وعقب الدكتور سالم على مجموعة الاوراق في هذا المجال بتفكيك مفهوم المسؤولية المجتمعية والمعاني الجديدة الملزمة للجامعات للمشاركة في التنمية وقد اكد الدكتور سالم على ان جامعة فيلادلفيا تمارس المسؤولية المجتمعية بتجربتها في المشاركة الفعلية للمجتمع المحلي والكبير في تنمية المجتمعات المحلية وتحدث عن اصلاح المجتمع الكبير بتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد وما زالت مشروعاتها التنموية فاعلة وقائمة بأثرها الاجتماعي . وقد حضر الجلسة مجموعة طلبة الجامعة من قسم دراسات التمية.















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