عمان العربية تنضم لنخبة خبراء في تدقيق الصادرات الأردنية

وطنا اليوم-عمان:انضمت جامعة عمان العربية لنخبة الخبراء المتخصصين في تدقيق الصادرات للمنشآت الصناعية الأردنية.

وشاركت الجامعة ممثلة بمدير مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية الدكتور مطيع الشبلي في ورشة عمل تأهيل خبراء لتدقيق الصادرات والذي نظمته غرفة صناعة الأردن من خلال وحدة خدمات الصادرات الصناعية الأردنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة الهولندية.

وتهدف هذه الورشة لتصميم دليل للمنشآت الصناعية لبناء الأسس الصحيحة للنجاح في التصدير وخاصة الى دول الإتحاد الأوروبي.

وكانت قد وقعت غرفة صناعة الأردن اتفاقية مع البرنامج الوطني لربط الصناعة بالأكاديميا بعنوان (برنامج دكتور لكل مصنع)، بهدف خلق نخبة من الخبراء المحليين، يكون بمقدورهم تقديم خدمة تدقيق الصادرات للمنشآت الصناعية الأردنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وتضمن البرنامج التدريبي في الورشة التعريف بخدمة تدقيق الصادرات، وتطبيق عملي لهذه الخدمة على إحدى المنشآت الصناعية من خلال زيارة أحد المصانع المشاركة بصحبة الخبير وتطبيق تدقيق الصادرات عليها.

ومنح الخبراء المشاركون في الورشة شهادة تعتبر مقدمة للحصول على شهادة دولية معتمدة في مجال تدقيق الصادرات، والتي سيتم العمل عليها مستقبلاً وفق برامج متنوعة.